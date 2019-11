Casi el 70% de los catalanes cree que se avecina una nueva crisis inmobiliaria

El 68,2% de los catalanes cree que habrá una nueva crisis inmobiliaria en los próximos años. Así lo refleja un informe del portal pisos.com, que también constata que un poco más de la mitad de los encuestados (53,1%) cree que los bancos tienen más cuidado a la hora de conceder hipotecas respecto a hace diez años, però en canvi, la gran mayioría, casi tres de cada cuatro entrevistados, cree que no han mejorado su nivel de trasparencia. En general, la mitad de los catalanes cree que se ha ganado en cultura financiera, pero en canvi, el 42% considera que el inquilino no ha ganado en seguridad jurídica, y el 51,8% opina que las inmobiliarias no funcionan mejor que hace una década.

Otro de los datos que recoge el estudio, y pensando en el futuro, es que casi el 46% cree que volverá a estallar una burbuja inmobiliaria, i el 48,5% piensa que los desalojos llegarán a cifras récord. El director de estudios de pisos.com, Ferran font, ha dicho que las crisis se producen de forma cíclica y que es sector inmobiliario "no está exento de volver a atravesar serias dificultades". Y aunque dice que "actualmente no es dan las condiciones para una nueva burbuja" , también ha precisado que "es esencial que se vigile por la buena marcha de la vivienda, trabajando para que crezca de forma sostenible y resulte accesible para el ciudadano".

El estudio, por otro lado, ha desgranado los resultados según el sexto y la edad. Así, por ejemplo, las mujeres son más opitmistas respecto a los hombres sobre el futuro del sector. Y por edad, son los jóvenes los que tienen una actitud más pesimista sobre este futuro.