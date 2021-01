La Cambra del Llibre lamenta la "falta de credibilidad" del Govern con las librerías

La Cambra del Llibre, asociación integrada por los gremios de editores, libreros, distribuidores y de comunicación gráfica, ha criticado la "falta de credibilidad" del Govern por incumplir el acuerdo que declaraba la cultura como bien esencial.

En un comunicado de este viernes, la Cambra ha asegurado que "se siente decepcionada y engañada" ante la resolución del Govern al no incluir a las librerías en la lista de comercios que pueden vender productos esenciales los fines de semana durante el periodo de restricciones por el coronavirus, cuando en su propia resolución del 22 de septiembre declararon la cultura como bien esencial, ha resaltado la presidenta del Gremio, Maria Carme Ferrer.

En el mismo comunicado, desde la Cambra han resaltado que, a pesar de la decisión del Govern, "continuarán luchando para que el libro mantenga el papel esencial en la vida de los ciudadanos".

Por su parte, Ferrer ha criticado que todos apoyan a la cultura como un bien esencial pero que ”no se hace nada" y que incluso se les dice que son un comercio como el resto; agregando que el problema no es económico, si no de los comercios esenciales. También, Ferrer ha defendido que una librería es "mucho más" que un comercio ya que es un centro cultural, social y hace "mucho más" que vender libros; aspectos que "no se han tenido en cuenta", ha resaltado.

Sobre las librerías que tienen más de 400 metros cuadrados, la presidenta del Gremio ha señalado que se pueden perimetrar "perfectamente" pero que el Govern no lo permite: "Todo son dificultades y no facilitan nada". Además, ha destacado que siguen unos protocolos más serios que otros comercios: aforos de menos del 30% y limpiezas varias veces al día.

Según ha apuntado Ferrer, la decisión del Govern se debe a un "desentendimiento" entre los diferentes departamentos, incluyendo el de Salud y el de Cultura. En este sentido, la consejera de Cultura, Àngels Ponsa, ha señalado este jueves que esperaba "poder salvar" esta situación y que la posibilidad de que las librerías reabrieran se estaba "terminando de trabajar”.