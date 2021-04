Arranca con éxito el cribado masivo en la comunidad educativa de la Universidad de Lleida

Disipar dudas, ganar en tranquilidad "después de unos días con encuentros", o volver a dar clases. Centenares de personas que esta mañana han participado en el cribado masivo contra el coronavirus en la Universidad de Lleida, exponen sus razones para participar en la prueba, diseñada por Salut con el objetivo de detectar asintomáticos y cortar cadenas de transmisión del virus..

Gloria es profesora de 3 curso en la Facultad de Educación y relata el motivo de su presencia" añoro a mis alumnos. Si esto ayuda para volver a las aulas adelante, aquí estoy". La docente considera que las clases telemáticas "desmotivan" con el paso del curso y expone que le gustaría volver la vida pre pandémica y abrir todas las clases" como doy clases de asignaturas de segundo, durante 6 semanas he estado en las aulas y no he tenido sensación de riesgo en absoluto" afirma Gloria después de pasar la prueba.

Las pruebas son automuestras de PCR. Es la propia persona quien se introduce en los orificios de la nariz, el bastoncillo para extraer la muestra nasal y analizarla. Víctor estudiante explica "me daban las instrucciones. Hay que contar hasta 5 y sacar el palito. Creo que lo he hecho bien y ahora toca esperar el resultado", añade a la salida del vestíbulo donde se hacen las pruebas hasta mañana.

Los interesados se inscriben en una página habilitada por la Universidad de Lleida, con el objetivo de ordenar con citas horarias evitando las colas. Solo se pueden apuntar los 11.000 miembros de la comunidad universitaria, incluidos estudiantes, profesores y personal administrativo. Hoy han empezado en el Campus de Cap- Pont y la semana que viene el operativo se instalará en la Facultad de Agrónomos, y luego en el Rectorat de la UdL. Las pruebas, para evitar movilidad están limitadas a las personas que ya acuden diariamente a la Universidad, y para evitar desplazamientos a los estudiantes residentes fuera de Lleida, que siguen el curso telemáticamente no se aconseja no ir expresamente para pasar la prueba, porque tendría un efecto contrario al pretendido al provocar un aumento de desplazamientos. En cambio estudiantes de otras universidades catalanas que residen en la ciudad de Lleida sí que pueden inscribirse para pasar la prueba.