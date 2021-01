El alcalde de Riudoms (Tarragona), Sergi Pedret y un concejal de su equipo de gobierno local, ambos de Junts Per Catalunya, ya han recibido la primera dosis de la vacuna de Pzifer, a pesar de no estar incluidos en los grupos prioritarios de la primera fase de vacunación en Cataluña, destinada a las residencias y al personal sanitario. La situación se produjo en la residencia de la localidad l'Onada, incluida en el plan de vacunación para sus residentes y trabajadores. Después que los ancianos fueran vacunados, sobraban dos dosis y la directora del centro propuso para no perderlas administrarlas a los visitantes habituales a la residencia.

El alcalde de 37 años ha confirmado la situación" recibí una llamada de la coordinadora de proceso de vacunación y me explicó que las dos dosis sobrantes se iban a perder, ya que por diversas circunstancias dos vacunas programadas no se pudieron administrar", señala Sergi Pedret en su cuenta de Facebook. El máximo responsable político municipal defiende "Consideré que no soy yo quien debe decidir quién se vacuna o no, y menos todavía para negarme al ofrecimiento ante la posibilidad de que esta dosis se tirara, lo que podría ser interpretado como una desconfianza por mi parte hacia la seguridad de la vacuna", concluye Pedret.

A pesar de explicaciones de los hechos del alcalde, la situación ha generado polémica en Riudoms. Por redes sociales varios ciudadanos de la localidad han reprochado la actitud del alcalde, al considerar que haya gente más vulnerable en la población que podía haber recibido estas dosis de la vacuna y que no son residentes del geriátrico. La Conselleria de Salut ha anunciado que estudiará el caso y las circunstancias especiales del mismo.