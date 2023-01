Una bombolla a les empreses tecnològiques?

Amb la pandèmia i l'anunci del metavers, les empreses tecnològiques van començar a créixer i van contractar molta gent per poder respondre a totes les necessitats, però ara de cop i volta sembla que tot això necessita el seu temps per fer un recorregut. Hi ha una mena de crisis i estan reajustant al personal de Google, Spotify, Meta i Microsoft. Per saber quina és la situació actual parlarem amb el director community internet,EnriqueSanjuan.



- Hi ha crisis a les grans tecnològiques?



No hi ha una crisi com a tal, el que passa és que hi ha un reajust de les plantilles que durant la pandèmia van créixer d'una manera exponencial per poder assumir la demanda dels serveis tecnològics i del canvi digital accelerat que es va produir en temps de pandèmia. Durant el confinament va haver-hi un increment molt fort de contractació, de fet tan sols durant l'any 2022 el sector tecnològic dels Estats Units va signar més de 260.000 noves incorporacions, per tant, aquí es detecta un gran increment. Després amb la normalització ja s'ha pogut veure que amb molts departaments s'han hagut de reajustar a la demanda i el negoci real del 2023. He de dir que normalment els acomiadaments no han superat el 10% de l'equip total, no vol dir que no hi hagi gent treballant, com ha passat amb Twitter que van acomiadar 82% de la plantilla.



- Creus que les empreses tecnològiques preveien que anava a passar?



Opino que sí, però una altra cosa és la necessitat temporal I en el moment just. En aquell moment tampoc sabien com anava evolucionar la pandèmia fins que van sorgir afecte les vacunes. Aquestes empreses tenien com a objectiu buscar una solució a la demanda que tenien a l'inici de la pandèmia.