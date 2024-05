Aragonès censura los llamamientos "efímeros" a la unidad y alerta de una "pinza" PSC-Junts

El presidente catalán y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, ha censurado los llamamientos a la unidad independentista de Junts, que ha tachado de "cartón piedra" al verlos "efímeros", y ha alertado de la posibilidad de una "pinza entre socialistas y convergentes" contra los republicanos.

En un acto electoral celebrado en el parque de Teodor Gonzàlez de Tortosa (Tarragona), ante unas 250 personas, Aragonès ha hecho referencia a unas palabras de esta mañana del socialista Salvador Illa para arremeter contra la "unidad" independentista que Junts insiste en pedir en esta campaña.

"Junts ofreció a Illa provocar la caída de un Govern independentista", ha dicho Aragonès después de que el candidato del PSC revelara que "cuando colapsó el Govern", en 2022 con la salida de Junts, un partido le "vino a buscar" para que "forzara" una convocatoria electoral, opción que descartó.

"No es aceptable que hoy nos hablen de unidad quienes por la puerta de atrás querían pactar una moción de censura contra otros independentistas", ha afirmado el president.

Ha añadido que "la única fórmula" para hacer posible una entente postelectoral entre el PSC y Junts es "una clara victoria" de ERC.

En su invectiva contra los de Puigdemont, Aragonès ha defendido que "unidad es estar ahí siempre", es decir, en la organización del referéndum unilateral de 2017 -cuya organización ha apuntado que "asumió" ERC-; en el Govern -en vez de abandonar la coalición en octubre de 2022-; o apoyando los presupuestos -en lugar de rechazarlos en 2023 y 2024-.

Conjura para "tumbar las encuestas"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha repasado los buenos datos de empleo o de exportaciones para resolver que con estas cifras cualquier otro gobierno en otra parte del mundo "arrasaría" en las urnas, lo que no indican las encuestas en el caso de ERC en este 12M. "Nada nos gusta tanto como asumir retos", ha dicho antes de llamar a la militancia a trabajar para "tumbar a las encuestas".

Como punto y final a un discurso lleno de referencias históricas y reivindicación de los 93 años de historia de Esquerra, y estando todavía inhabilitado para cargo público, ha concluido: "Yo no aspiro a ningún cargo porque no puedo tenerlo, no me dejan tenerlo. No pido nada para mí".