El turisme suspèn Barcelona en seguretat

- Què està passant entre el cap de Mossos i el segon?

Et va filtrar una notícia on semblava que el cap dels Mossos tenia mala relació amb el número 2. Ho va filtrar un mitjà de comunicació i a partir d'aquí es va obrir el debat sobre què estava passant a la cúpula del cos. Avui s'ha publicat una nota adreçada als Mossos del mateix comissari (de la comissaria Estela) on han intentat reconduir aquesta crisi i ha mostrat el seu suport cap al seu equip de treball amb intenció d'arreglar aquest incident. El cos dels Mossos d'Esquadra necessita estabilitat, de fet, si mires cap enrere podràs observar que som una organització que en cinc anys hem tingut cinc comissaris en cap, també hem tingut a l'última de cada 6 consellers d'interior, això és insostenible per qualsevol organització i és aquí on nosaltres incidim que hi ha necessitat que hi hagi estabilitat i un consens intern.



- S'ha reduït la sensació d'utilitzar els Mossos d'Esquadra com una arma política.



T'ho diré en unes setmanes perquè el debat sempre va fluctuant. Ara ens trobem que el parlament s'està debatent de com ha de ser el model policial de Catalunya, però s'ha centrat exclusivament amb el model d'ordre públic.



- Avui es publicava un informe que deia que suspenia Barcelona en neteja i seguretat.



Les dades no indicaven això, però sí que és cert que tenim aquesta sensació d'inseguretat permanent. Hem guanyat molts efectius al carrer i també millores l'àmbit preventiu, però encara tenim punts febles, un exemple són els petits incidents quotidians que patim a qualsevol punt de Barcelona, com pot ser un robatori al carrer, en aquests casos estem molt malament.