La sèrie de televisió "Gambito de Dama" fa més popular que mai els escacs

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra parlem d'escacs amb el vicepresident i responsable de comunicació de la Federació Catalana d'Escacs, Ramón Caro ,a propòsit de la serie de televisió “Gambito de Dama”. Aquestes últimes setmanes, la nova sèrie de Netflix "Gambito de Dama" ha aconseguit un gran èxit a diversos països del món. Està basada en el llibre del mateix nom de l'escriptor americà Walter Tevi i explica la història d'una jove anomenada Beth Harmon, una nena prodigi dels escacs amb unes habilitats increïbles que és capaç de vèncer als millors mestres del món.

Com sol passar en altres ocasions, la sèrie ha tornat a posar de moda els escacs. I no és perquè a ningú li interessés, però el cert és que a les llibreries han tornat a aparèixer a les prestatgeries dels més venuts llibres sobre la història d'aquest joc i els seus moviments i estratègies.

Els escacs són un dels jocs més antics que existeixen. De la seva pràctica es deriven un gran nombre de beneficis, sobretot referent a les funcions executives del cervell i el seu desenvolupament cognitiu. Per aquesta raó, se sol recomanar la seva pràctica als nens i són molts el que demanen que formi part del currículum escolar. De fet, no és estrany que alguns centres l'incloguin com a assignatura o almenys com a activitat extraescolar.

Els beneficis sobre les funcions executives del cervell són clars. Millora el desenvolupament de les activitats complexes: raonament, la presa de decisions, la inhibició de la resposta, la flexibilitat cognitiva, la memòria de treball, la planificació o l'organització.

Però no només per als nens. En totes les edats és una formidable eina per millorar l'atenció. Tenint en compte que en plena època de pantalles i després d'un any en el qual tant els més petits com els adults n'hem fet un ús excessiu a causa dels confinaments i restriccions, practicar aquest joc ens pot ajudar a recuperar la capacitat d'atenció i concentració. A més, estimula l'anàlisi, la previsió i la creativitat, ja que cada joc és un món i hi pot haver infinites possibilitats de tàctiques i estratègies.

En la part terapèutica està recomanada especialment a dos sectors de la població. D'una banda, aquelles persones grans que pateixen d'Alzheimer. Els estudis han demostrat que els escacs entrenen la memòria. De fet, existeix un estudi que demostra els seus beneficis en el tractament de la malaltia i que va ser publicat a la revista New England Journal of Medicine.