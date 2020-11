Segueix aquests consells legals si comparteixes dècims de Loteria

Ja s'apropa el dia 22 de desembre, el dia de la Loteria de Nadal, el dia en que a algunes persones els hi canviarà la vida totalment. Aquest any la campanya publicitària de la Loteria insisteix en el tema de compartir dècims. Però també cal tenir presents algunes recomanacions si decidim compartir loteria. I és que en més d'una ocasió els "amics" que comparteixen un dècim acaban als jutjats quan aquest bitllet de loteria es convertiex en molts centenars de milers d'euros. Avui volem parlar amb l'únic despatx d'advocats especialitzat en loteries, el despatx Hevilla Abogados. Amb Miguel Hevilla parlem de què hem de fer si decidim compartir loteria amb amics o companys de feina, i com advocat especialitzat en el tema que és vol donar aquests consells als oïents: "Siempre que se comparta un décimo hay alguien que se queda físicamente con los décimos. Lo más conveniente es que esa persona haga un pequeño recibo a las personas que lo comparten con él, especificando el número, el sorteo, y la cantidad que juega cada uno de los que comparten el décimo. Hay otras fórmulas, como por ejemplo sacar una fotografía al décimo y mandar un mensaje por el móvil, diciendo que de ese número se lleva tanto dinero. También se puede escribir en el reverso del número diciendo que ese número es jugado por tantas personas, y cada persona tiene tal cantidad. Ese wasap, o estas fotografías, serían siempre pruebas que aceptaría un juez. Ya hay precedentes y se han dado casos. También puede ayudar, por supuesto, que haya testigos directos que puedan atestiguar que un décimo lo juegan varias personas. Estas pruebas testificales también valen.