Quines són les feines més demandades a Catalunya?

La transformació digital, el canvi provocat per la pandèmia i la seva posterior crisi, les noves tecnologies, la ciberseguretat… són l'escenari que dibuixa les ocupacions més sol·licitades en els pròxims mesos.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat del tema amb el CEO de Setesca Talent, Jordi Damià.

CIO’s però amb una nova visió

Un dels llocs que més seran demandats però que es veuran transformats és el de director TIC o CIO. “Es busquen professionals que sàpiguen pujar el nivell de productivitat del negoci mitjançant la tecnologia” apunta Damià.

El motiu d'això és que les empreses han comprès durant la pandèmia la importància de tenir una infraestructura informàtica sòlida i eficaç. A més, les companyies s'han adonat que sense nous canals comercials i una adequada segmentació i anàlisi del client no poden vendre internacionalment o arribant la seva oferta de productes al major nombre de clients.

Per tot això, ara es busquen CIO’s que siguin capaços d'oferir aquests tres nivells de servei a l'empresa.

Experts en ciberseguretat i cloud

La pandèmia ha portat amb si nombroses conseqüències i entre elles està el fet que els ciberatacs han augmentat i s'han fet més sofisticats. De la mateixa manera, associat a això, es troba el fet que, amb la implantació general del teletreball, les empreses utilitzen més els serveis cloud, de fet, segons un estudi de Check Point, el 68% de les empreses utilitza dues o més proveïdors de núvol.

“En aquest sentit, les companyies estan demandat perfils especialitzats en ciberseguretat i en entorns cloud, amb la finalitat de donar resposta a aquestes necessitats” destaca el CEO de Setesca talent.

Perfils especialitzats en eines de gestió de processos

De la mateixa manera, amb la crisi provocada pel COVID, eines com el ERP s'han convertit en indispensables i les organitzacions han hagut d'adaptar-les a la nova realitat.

S'ha transformat en clau la rendibilitat i l'estalvi de costos, i disposar d'informació detallada per a això. Per això, els perfils orientats a negoci amb un background tècnic en eines de gestió de processos (implantació de ERPs) estan sent molt demandats en l'actualitat.

Visió global i internacional de la companyia

La necessitat de comptar amb una visió clara de tots els processos de les empreses, i analitzar i fomentar les seves opcions d'internacionalització, s'han acrescut en els últims mesos.

Per aquest motiu, les empreses busquen perfils que siguin capaços d'aportar aquesta visió i que posin en marxa polítiques d'internacionalització.