Què és i com funciona la teràpia neural?

La teràpia neural (TN) és una manera de tractar a la persona a través de la funció integradora i reguladora del sistema nerviós, especialment del vegetatiu o autònom.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat d'aquesta teràpia amb el doctor David Vinyes, director de l'institut de teràpia neural i medicina reguladora de Sabadell (àudio).

"El cos i la ment són inseparables en l'ésser humà, i el sistema nerviós és una de les vies per la què les emocions s'expressen en el cos. Tots els òrgans i teixits de l’organisme tenen fibres nervioses que permeten regular les seves funcions i, a la vegada, totes les fibres nervioses estan connectades entre elles formant una xarxa. Aquesta xarxa nerviosa que interrelaciona les zones del cos és plàstica, canvia i s'adapta als estímuls i les necessitats de cada moment." explica Vinyes.

Qualsevol fenomen que deixa una irritació en una fibra nerviosa pot pertorbar la seva funció reguladora i com a conseqüència, es poden alterar els teixits de la seva àrea d'influència.

El doctor Vinyes ens diu que "una irritació en una fibra nerviosa significa també una irritació a la xarxa de la qual forma part, de manera que l'alteració és en tota la xarxa i les seves manifestacions poden reflectir-se i sentir-se en altres zones del cos, especialment en les que ja hi ha una predisposició genètica o per afeccions prèvies."

Com actua?

La TN només pretén neutralitzar aquestes irritacions del teixit nerviós perquè aquest, i la xarxa a la qual pertany, retrobin l’equilibri i l'organisme recuperi els seus mecanismes autocuratius.

"En la nostra relació amb el/la pacient resulta fonamental la seva història de vida, ja que ens suggereix quines vivències han pogut pertorbar el seu sistema nerviós des de punts específics." explica el director de l'institut i afegeix que "les cicatrius de ferides o intervencions, les infeccions patides, les afeccions dentals i els xocs emocionals són exemples de fenòmens viscuts que poden deixar irritació a la seva xarxa nerviosa."





L’anestèsic local (AL), generalment procaïna, és l'única substància que s'utilitza en aquesta teràpia, encara que, la seva finalitat no és anestèsica sinó diagnòstica i terapèutica.

"La investigació i l’experiència han mostrat que l’aplicació d’AL en baixes concentracions (diluïts amb sèrum fisiològic), pot neutralitzar el focus irritat del teixit nerviós, repolaritzant el seu potencial elèctric i estabilitzant la seva membrana." diu el doctor Vinyes "Així, la injecció de l'AL en els punts irritats del sistema nerviós pot permetre la recuperació de la seva funció i facilitar, d'aquesta manera, l'equilibri de l'ésser, en les seves dimensions física, mental i anímica."

Pot confondre's l'efecte de l'anestèsia amb la millora?

"La disminució o desaparició d’un dolor després d'injectar l’AL a la zona dolorosa pot fer pensar que el seu efecte és anestèsic, però aquesta explicació queda descartada quan la millora dura dies, setmanes, mesos o bé anys, ja que sabem que la procaïna es metabolitza en la sang en pocs minuts. Sovint, en TN no injectem en les zones de dolor, sinó en els teixits on la història de vida de la persona en suggereix que hi pot haver irritacions de les fibres nervioses." explica Vinyes.

"D’aquesta manera hem pogut veure com la injecció de l’AL en una cicatriu d’apendicectomia pot fer millorar o desaparèixer un dolor lumbar, o com pot cedir un vertigen després d’injectar la zona amigdalar a algú que ha patit angines de repetició. Aquests fenòmens que es poden donar durant el tractament amb TN són deguts a, l’efecte neuralterapèutic, és a dir, a la reorganització del sistema nerviós, i no a l’efecte anestèsic." conclou el doctor David Vinyes.