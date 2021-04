Quantes espècies en perill d'extinció hi ha a Catalunya?

Acaba de néixer el zoo de Barcelona una cria òrix blanc i és una espècie extinta en la part salvatge. Amb aquesta bona notícia es pot veure la gran funció que té el zoo amb la conservació de la biodiversitat. Parlarem amb Sito Alarcón director del zoo de Barcelona.

-Felicitats pel naixement.

Gràcies, com bé deies és una espècie d'antílop absolutament extinta en el seu hàbitat natural i a més és una espècie que fins i tot sortia a les tombes egípcies es reflectia. Estem molt contents, ja que és un dels papers prioritaris dels Zoos, intentar mantenir aquest punt genètic d'espècies que estan molt amenaçades o en perill d'extinció i poder fer alguna cosa per la natura introduir-les i recuperar aquesta espècie.

-Com s'introdueix una espècie que ja està extinta en l'entorn salvatge?

Ja ho hem fet amb altres espècies i tenim alguns projectes de reintroducció. No és una tasca fàcil, el primer que s'ha de fer és revertir allò que ha fet la natura perquè desaparegui aquesta espècie, en moltes ocasions el motiu és la pressió de l'home. Hem de solucionar aquests temes per problemes de la contaminació o per un ús excessiu dels hàbitats. El segon pas que hem de fer, és treballar directament amb la població que hi viu per tal que ells siguin conscients que s'ha de protegir.

-Quantes espècies estan en perill d'extinció a Catalunya?

Precisament a finals de l'any passat es va presentar l'estratègia de biodiversitat a Catalunya on es va reflectir que el 25% d'invertebrats i vertebrats van desaparèixer. A més a més d'alguns dels ecosistemes com poden ser els rius o els llacs les espècies han davallat més d'un 50%.