Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

BCNspiracy és un esdeveniment de divulgació científica que neix amb amb la missió de transmetre la necessitat i la utilitat de la ciència a tota la ciutadania. A BCNspiracy podreu gaudir descobrint camps tan variats com l'astrofísica, el medi ambient, la química, la neurolingüística o la recerca bàsica. Tot això, de la mà de professionals de la ciència i la divulgació que actuen com a ponents, il·lustrant les xerrades amb elements quotidians i molt d'humor, i oferint també el seu costat més interactiu a través de tallers i espectacles. Es celebra durant aquest cap de setmana a la Vila Urania, al districte de Sant Gervasi de Barcelona. Parlarem amb la co-coordinadora, AgathaBaizán.

- Que caracteritza aquest esdeveniment?

És un esdeveniment de divulgació de ciència que portem fent des de fa cinc anys anteriorment ho fèiem a CosmoCaixa, però aquest any ho fem a Vila Urania i com bé has dit l'any passat vam fer una versió online per les circumstàncies de la Covid. El que en caracteritza totalment és que ens interessa promoure els joves investigadors i que s'animin a parlar al públic en general. Alternem grans comunicadors, aquest any estarà Alfred López o Raül Torán i els intercalem amb comunicadors novells o que mai s'havien animat. Fem com una mena d'acompanyament, els hi donem un petit curs d'oratòria, els acompanyem per fer-les xerrades i així va creixent la seva comunicació científica.

Abans-d'ahir la NASA va llençar la sonda DART (DoubleAsteroidRedirection Test o Doble Prova de Redirecció d'Asteroides) per provar les possibilitats d'alterar la trajectòria de possibles asteroides com a defensa planetària. Per poder entendre-ho millor parlarem l'investigador de l'institut de ciències de l'espai i també investigador de l'institut d'Estudis espacials de Catalunya, Josep Maria Trigo Rodríguez.

- Com podem entendre aquesta missió?

Primer de tot s'ha seleccionat un asteroide binari que està format de dos asteroides, té un objecte principal que està al voltant d'uns 800 m de diàmetre i després un secundari que es tracta d'un satèl·lit que té aquest asteroide que està al voltant d'uns 160 metres de diàmetre. La idea és d'un impacte sobre aquests satèl·lits i que no suposarà cap risc per la humanitat perquè està a 11 milions de quilòmetres de distància de la terra i que ens servirà per veure com una sonda llançada pels humans impacte contra un asteroide i ser capaços de mesurar a través d'imatges des de la terra des dels nostres observatoris com canvia el període orbital d'aquest satèl·lit al voltant del cos principal.

Cada divendres Víctor Esquirol, crític de cinema de Otros Cines Europa, ens porta tres pel.lícules per gaudir del cap de setmana. Unes estrenes, que després de l'aturada pandèmica, estan posant tota la carn a la graella. (àudio)





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado