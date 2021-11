”La casa Gucci” Drama o comèdia?

Cada divendres Víctor Esquirol, crític de cinema de Otros Cines Europa, ens porta tres pel.lícules per gaudir del cap de setmana. Unes estrenes, que després de l'aturada pandèmica, estan posant tota la carn a la graella. (àudio)

-"La casa Gucci"

Drama criminal entorn de l'assassinat en 1995 de Maurizio Gucci, nét del fundador de l'imperi de la moda Gucci, que va aparèixer assassinat per ordre de la seva exmuller Patrizia Reggiani, coneguda com la "vídua negra d'Itàlia".

Adaptació del llibre de Sara Gay Forden, publicat en 2001, 'The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamur, and Greed'.

Amb un sensacional llistat d'actors, des de Lady Gaga fins a Jeremy Irons, la pel.lícula no deixa clar si és drama o comèdia involuntaria. Ridley Scott torna a fer-te volar, això sí, en un film de més de dues hores.





"Resident Evil: Bienvenidos a raccoon city"

Nova adaptació al cinema dels videojocs de Capcom. La que va ser una puixant ciutat sedi del gegant farmacèutic Umbrella Corporation, Raccoon City, és ara un poble agonitzant del Mitjà Oest.

L'èxode de la companyia va deixar a la ciutat convertida en un erm… amb un gran mal gestant-se sota la superfície. Quan aquest mal es deslliga, un grup de supervivents han d'unir-se per a destapar la veritat darrere de Umbrella i sobreviure a la nit.





"Lamb"

Una parella sense fills descobreix un misteriós nounat en la seva granja d'Islàndia. El potencial de crear una família els porta molta alegria, però també podria destruir-los.