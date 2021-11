L'institut Estudis espacials de Catalunya estudiarà l'impacte de la sonda DART

Abans-d'ahir la NASA va llençar la sonda DART (DoubleAsteroidRedirection Test o Doble Prova de Redirecció d'Asteroides) per provar les possibilitats d'alterar la trajectòria de possibles asteroides com a defensa planetària. Per poder entendre-ho millor parlarem l'investigador de l'institut de ciències de l'espai i també investigador de l'institut d'Estudis espacials de Catalunya, Josep Maria Trigo Rodríguez.



- Com podem entendre aquesta missió?



Primer de tot s'ha seleccionat un asteroide binari que està format de dos asteroides, té un objecte principal que està al voltant d'uns 800 m de diàmetre i després un secundari que es tracta d'un satèl·lit que té aquest asteroide que està al voltant d'uns 160 metres de diàmetre. La idea és d'un impacte sobre aquests satèl·lits i que no suposarà cap risc per la humanitat perquè està a 11 milions de quilòmetres de distància de la terra i que ens servirà per veure com una sonda llançada pels humans impacte contra un asteroide i ser capaços de mesurar a través d'imatges des de la terra des dels nostres observatoris com canvia el període orbital d'aquest satèl·lit al voltant del cos principal.



- L'actiu seria desviar-lo de la seva òrbita?



Efectivament, bàsicament el que s'intenta és que aquest l'impacte es produeixi a set quilòmetres per segon amb aquesta sonda i veure si és capaç d'estevar el cràter i veurem si som capaços desviar amb aquest que està mena de projectils els materials que envolten aquest asteroide.



- Seguireu la investigació?



Sí, de fet jo formo part de l'equip científic de la missió i hem estat fent uns experiments pioners en l'estudi de les propietats mecàniques d'aquestes roques. Hem de tenir en compte que el sistema binari de l'asteroide té una composició que sembla com una mena de meteorits i des de l'institut de ciències hem estat fent una sèrie d'experiments sobre les propietats mecàniques d'altres materials.