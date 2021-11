BCNspiracy, l'esdeveniment de divulgació científica, torna a Barcelona

BCNspiracy és un esdeveniment de divulgació científica que neix amb amb la missió de transmetre la necessitat i la utilitat de la ciència a tota la ciutadania. A BCNspiracy podreu gaudir descobrint camps tan variats com l'astrofísica, el medi ambient, la química, la neurolingüística o la recerca bàsica. Tot això, de la mà de professionals de la ciència i la divulgació que actuen com a ponents, il·lustrant les xerrades amb elements quotidians i molt d'humor, i oferint també el seu costat més interactiu a través de tallers i espectacles. Es celebra durant aquest cap de setmana a la Vila Urania, al districte de Sant Gervasi de Barcelona. Parlarem amb la co-coordinadora, AgathaBaizán.



- Que caracteritza aquest esdeveniment?



És un esdeveniment de divulgació de ciència que portem fent des de fa cinc anys anteriorment ho fèiem a CosmoCaixa, però aquest any ho fem a Vila Urania i com bé has dit l'any passat vam fer una versió online per les circumstàncies de la Covid. El que en caracteritza totalment és que ens interessa promoure els joves investigadors i que s'animin a parlar al públic en general. Alternem grans comunicadors, aquest any estarà Alfred López o Raül Torán i els intercalem amb comunicadors novells o que mai s'havien animat. Fem com una mena d'acompanyament, els hi donem un petit curs d'oratòria, els acompanyem per fer-les xerrades i així va creixent la seva comunicació científica.



- En quins camps us entrareu aquest any?



Tenim una gran diversitat de camps perquè també tenim diferents interessos i aquest any hi haurà unes xerrades sobre la pandèmia, anticossos i immunologia, però també hi haurà els altres temes diferents com és la memòria. També tractarem temes que estan sent investigats i donaran la xerrada els mateixos científics. En finalitzar les xerrades el públic podrà interactuar amb els ponents prenent alguna cosa a la terrassa del bar.