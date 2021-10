Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

El pròxim diumenge 17 d'octubre, la fundació Comparte torna a celebrar presencialment el Festival d'estels per la pau i avui xerrarem amb el director de la fundació,Philippe de Dinechin.

- Quin és l'objectiu d'aquest esdeveniment que es farà el dia 17 d'octubre?

És un esdeveniment que té lloc cada any a Castelldefels en el mes d'octubre és la vuitena edició d'estels per la pau i el seu objectiu és promoure la pau amb els nens, ja que amb els estels juguen tots els nens d'arreu del món i és una manera de compartir amb ells aquest missatge de pau però sobretot passar-ho bé. L'altre objectiu és més concret , és venir a ajudar els nens que estan a Nicaragua amb els quals la fundació Comparte està relacionada.

Cada divendres Víctor Esquirol, crític de cinema de Otros Cines Europa, ens porta tres pel.lícules per gaudir del cap de setmana. Aquestes són les d'avui. centrades en el festival de cinema fantàstic de Sitges.

En aquesta època de l'any hem de començar a pensar com podem escalfar la nostra llar sense que la factura de la llum es dispari encara més. Per saber quin és el sistema més econòmic parlarem amb el portaveu de l'OCU, Enrique Garcia.

- Hem de preparar la cartera per poder escalfar la llar aquest hivern?

Aquest any ens costarà més i com tu dius hem de tenir la cartera preparada amb la pujada de preus en l'electricitat i el gas. Des de l'OCU volem recordar als consumidors l'eficiència energètica. La pujada de preus ens ha de fer replantejar quin és el sistema més eficient, és a dir, el que consumeix menys i calenta més.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El 2030 més de la meitat (53 %) de la població mundial serà ecoactiva, és a dir, seran «consumidors verds» que exerciran accions sostenibles amb el planeta en el dia a dia. I és que, tal com mostra l'estudi «Who Cares, who does 2021», el percentatge de llars ecoactives suma adeptes any rere any: des del 2019 fins avui ha crescut 6 punts, fins al 22 %.