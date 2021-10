Les estels solidàries tornen a la platja de Castelldefels

El pròxim diumenge 17 d'octubre, la fundació Comparte torna a celebrar presencialment el Festival d'estels per la pau i avui xerrarem amb el director de la fundació,Philippe de Dinechin.



- Quin és l'objectiu d'aquest esdeveniment que es farà el dia 17 d'octubre?



És un esdeveniment que té lloc cada any a Castelldefels en el mes d'octubre és la vuitena edició d'estels per la pau i el seu objectiu és promoure la pau amb els nens, ja que amb els estels juguen tots els nens d'arreu del món i és una manera de compartir amb ells aquest missatge de pau però sobretot passar-ho bé. L'altre objectiu és més concret , és venir a ajudar els nens que estan a Nicaragua amb els quals la fundació Comparte està relacionada.



- L'horari és d'11 del matí fins a les 7 de la tarda a la platja de Castelldefels?



Sí, es realitzarà a la plaça de les Palmeres.



- Hi haurà alguna activitat més?



En aquest festival està tot el tema dels estels, on els nens les poden fabricar amb l'ajuda dels voluntaris de la fundació Comparte. També trobaran espectacles de circ, zumba o contes. Aquest any era una mica complex perquè l'any passat no ho vam fer pel tema de la pandèmia i aquest any és com tornar-nos a trobar i estem molt feliços.



- Què és la fundació Comparte?



Sóc un dels fundadors i va néixer l'any 1998 a Barcelona la nostra feina consisteix a recolzar als nens de l'Amèrica llatina amb programes educatius. Requereix molta fidelitat cap als nens perquè un nen passa molts anys en una escola i també fidelitat cap a les organitzacions que recolzem nosaltres. La base de la nostra fundació és la diversió perquè puguin tenir un present molt més agradable.