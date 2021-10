Quin cost tindrà escalfar la llar?

En aquesta època de l'any hem de començar a pensar com podem escalfar la nostra llar sense que la factura de la llum es dispari encara més. Per saber quin és el sistema més econòmic parlarem amb el portaveu de l'OCU, Enrique Garcia.



- Hem de preparar la cartera per poder escalfar la llar aquest hivern?



Aquest any ens costarà més i com tu dius hem de tenir la cartera preparada amb la pujada de preus en l'electricitat i el gas. Des de l'OCU volem recordar als consumidors l'eficiència energètica. La pujada de preus ens ha de fer replantejar quin és el sistema més eficient, és a dir, el que consumeix menys i calenta més.



- El gas seria el més aconsellable ara mateix?



Depèn, de mitja, escalfar una llar amb gas val la meitat que fer-ho amb radiador. Ara mateix, el gas és un dels sistemes més eficients, però hi ha un altre millor que són les estufes de biomassa. Vam fer un càlcul estimat de quan costa escalfar un habitatge de 90 metres quadrats a l'any i en aquest cas són uns 313?€, hi ha un altre sistema que és molt més eficient que són les bombes de calor per aerotèrmia que utilitzen l'electricitat i tenen un cost de 339?€ , després ja vindria el gas que té un cost de 468?€.i ja passaríem a altres mètodes més cars com són la caldera de gasoil que té un cost de 653?€, els acumuladors elèctrics 829?€ i per últims els radiadors elèctrics convencionals que passaria dels 900?€.



- Quina alternativa tenim per controlar-ho?



Hem creat una eina que es diu HARP i permet als consumidors la possibilitat d'introduir les dades del seu sistema de calefacció per poder conèixer la seva eficiència real, quan estan gastant per saber quin és el més adequat.