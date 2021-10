El festival de Sitges brilla de manera espectacular

Cada divendres Víctor Esquirol, crític de cinema de Otros Cines Europa, ens porta tres pel.lícules per gaudir del cap de setmana. Aquestes són les d'avui. centrades en el festival de cinema fantàstic de Sitges. (àudio)

"Mad God"

És difícil explicar de què va l'argument de la pel·lícula, tal vegada un descens al pitjor de l'ésser humà intentant trobar la resposta al sentit de la vida.

Tippett -mestre dels efectes especials amb dos Premis Oscar pel retorn del Jedi i Parc Juràsic- compte un malson en stop-motion que ha trigat trenta anys a completar-se.





"Tres"

Una dissenyadora de so passa moltes hores sola gravant efectes, editant i barrejant. És un refugi on postergar les avariades relacions que manté amb la seva exparella, amb la seva anciana mare i amb els seus companys de treball.

Encara que ella encara no ho sap, està començant a desincronitzar-se. Com si fos una pel·lícula mal sonoritzada, el seu cervell ha començat a processar el so més tard que les imatges.





"Más allá de los dos minutos infinitos"

Tornant al seu apartament després d'acabar la jornada, Kato, propietari del Cafè Phalam, es veu a si mateix parlant-se des de la pantalla del seu ordinador: "Sóc el jo del futur. Dos minuts en el futur".

La pantalla de la seva casa i la de l'ordinador del cafè estan connectades d'alguna manera. Kato torna al seu establiment i, al costat de clients habituals, comença a explorar aquest fenomen.