Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

La tecnologia sempre està present per ajudar-nos i, de fet, Barcelona és la primera ciutat a senyalitzar tot el metro i els autobusos amb etiquetes intel·ligents per ajudar a orientar a les persones amb discapacitat visual mitjançant el telèfon mòbil. Parlem amb la Rosa Alarcon, regidora de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona i presidenta de TMB.

-Com funcionaran i d'on surt la iniciativa d'aquestes etiquetes?

<< Ja és una realitat en totes les estacions de metro i a pràcticament totes les parades de bus. Aquesta etiqueta intel·ligent està vinculada a una aplicació que serveix perquè la gent amb discapacitat visual pugui fer el seu recorregut de forma segura i amb tota tranquil·litat.

Arran de la pandèmia les empreses han après a sobreviure i de cara al futur, la sostenibilitat pot ser clau. Parlem amb l'August Corrons, professor dels estudis d'Economia i empresa i director del màster universitari de responsabilitat social corporativa de la UOC.

S'ha anunciat la proposta d'eliminar la declaració de la renda conjunta i no ha estat ben acollida per la gent, tant és així, que el govern ha decidit congelar-la. Parlarem amb el Miquel Arxer, professor associat de dret financer i tributari de la universitat de Girona.

-Per què es vol eliminar la declaració de la renda conjunta?

Tot això prové d'una recomanació de l'autoritat independent de resultats fiscals. Ha demanat que es faci d'una manera progressiva, el que ha fet el govern espanyol és incloure-ho en el paquet de mesures que envia a Brussel·les en el marc del pla de recuperació, informació i residència per poder gaudir dels diners que la unió europea donarà a diferents estats per recuperar-se de l'era postcovid. Realment ha estat una sorpresa i el govern s'ha afanyat a dir que ho estan estudiant, però consta en aquest document, aleshores no acaba de tenir molt de sentit que ho estiguin estudiant i que ho incloguin en un document enviat a les institucions europees.