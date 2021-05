La sostenibilitat és el futur de les empreses catalanes per sobreviure

Arran de la pandèmia les empreses han après a sobreviure i de cara al futur, la sostenibilitat pot ser clau. Parlem amb l'August Corrons, professor dels estudis d'Economia i empresa i director del màster universitari de responsabilitat social corporativa de la UOC.

-Per què la sostenibilitat pot ser la clau per la supervivència de les empreses?

En una situació com l'actual i evidentment amb la crisi de la pandèmia de la covid-19 , els temes de la salut pública i recessió econòmica estan a primera línia. Fa temps que estem avançant en aquests aspectes de sostenibilitat, responsabilitat social i desenvolupament sostenible, però encara estem molt lluny. Anem avançant de mica en mica, però ha arribat aquesta crisi que ha posat en evidència la dependència excessiva del creixement econòmic, desigualtat tant de riquesa com de gènere, dèficit en inversió sanitària i en recerques científiques, resumint una sèrie d'evidències que ja no es poden consentir.

D'aquí al 2050 estarem per sobre de nou mil milions de persones en aquest planeta i estarem consumint recursos equivalents a tres planetes terres, duplicant el consum de biomassa, combustibles fòssils, metalls., és a dir, una barbaritat. El moment és ara i no podem seguir en aquesta línia tant les persones com les empreses, moltes empreses ja fa temps que han començat, però ara es veuran evocades a ser responsables i sostenibles, ja que el consumidor cada vegada ho exigeix més.

-Les empreses volen guanyar diners i a vegades no ho compleixen.

Crec que ara, l'escenari és ideal per fer aquest canvi de mentalitat. Sí que és veritat que les empreses i la població tenen més necessitat en aquest moment i quan un no té la llibertat de prendre les decisions de forma totalment lliure sense estar sotmès a cap obligació i quan té la necessitat d'arribar a final de mes, moltes vegades es troba lligat de mans i peus i no pot actuar lliurement. Llavors prioritza aspectes més econòmics per davant d'aspectes més socials o ambientals que serien els que afecten directament a la recuperació de la sostenibilitat.

-Els poders públics serien una de les claus per ajudar aquestes empreses?

Correcte, les mesures que es prenen des de l'administració pública són importantíssimes en aquest sentit, han de promoure els incentius i motivar a les empreses en comptes de penalitzar-les.