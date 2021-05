Com ens afecta la retirada de la declaració de renda conjunta?

S'ha anunciat la proposta d'eliminar la declaració de la renda conjunta i no ha estat ben acollida per la gent, tant és així, que el govern ha decidit congelar-la. Parlarem amb el Miquel Arxer, professor associat de dret financer i tributari de la universitat de Girona.

-Per què es vol eliminar la declaració de la renda conjunta?

Tot això prové d'una recomanació de l'autoritat independent de resultats fiscals. Ha demanat que es faci d'una manera progressiva, el que ha fet el govern espanyol és incloure-ho en el paquet de mesures que envia a Brussel·les en el marc del pla de recuperació, informació i residència per poder gaudir dels diners que la unió europea donarà a diferents estats per recuperar-se de l'era postcovid. Realment ha estat una sorpresa i el govern s'ha afanyat a dir que ho estan estudiant, però consta en aquest document, aleshores no acaba de tenir molt de sentit que ho estiguin estudiant i que ho incloguin en un document enviat a les institucions europees.

L'eliminació de la declaració conjunta suposa una pujada encoberta d'impostos. Les persones que formen part d'una unitat familiar, ja sigui matrimonial (els conjugues més els fills menors que convisquin) o monoparental (el pare i la mare amb els fills menors que convisquin) quan presenten la declaració de forma conjunta, acumulen la renda i això els hi permet tenir una reducció, en el cas de la matrimonial són 3300 € i en el cas de la monoparental són 2150 €. Actualment es preveu que això beneficia a 2,1 milions de famílies espanyoles, sobretot les de la classe mitjana que com a màxim guanyen 60.000 euros. Si treuen la declaració conjunta, serà una pujada d'impostos entre 600 i 1500 euros aproximadament.

Per apujar impostos hi ha moltes maneres de fer-ho, una és augmentar el percentatge i l'altra és tocar altres aspectes de l'estructura de l'impost que afecti la seva quota total, en aquest cas si traiem les reduccions que s'apliquen a la base imposable es tributarà molt més.

-Que s'hauria de fer en un futur?

Hi ha opinions per tot, hi ha gent que diu que això s'ha de treure perquè és una figura antiga o que hi ha una discriminació de les parelles que no estan casades. Després també es comenta que és un aspecte que incentiva el mercat laboral de les dones.

Potser el que s'hauria de fer, és suprimir aquestes reduccions de forma progressiva o equiparar les unitats familiars matrimonials amb les parelles de fet. El que està clar que ara és un moment molt importú per fer-ho.