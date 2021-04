Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

La intel·ligència artificial es va desenvolupant a passes agegantades com és l'exemple a la Xina, on la seva intel·ligència artificial és capaç de reconèixer cares entre una gran multitud i no només això sinó que altres aspectes com el rostre, les faccions de la cara, l'ètnia i fins i tot l'estat d'ànim. La idea és implementar-ho els nostres aeroports i estacions, però no és tan fàcil, de moment s'està sol·licitant el govern una moratòria en l'ús de sistemes de reconeixement i anàlisis facial. Parlarem amb Ariel Guersenzvaig Dr. i professor i especialista en ètica intel·ligència artificial i filosofia del disseny i la tecnologia.

Per què s'està sol·licitant aquesta moratòria el govern per l'ús d'aquests sistemes de reconeixement i anàlisis facial?

Exactament el que sol·licitem no és una moratòria, almenys d'una manera directa, el que demanem és una comissió al govern que estudiï la possibilitat implementar una moratòria. El tema és complex, però creiem que la moratòria és necessària per als riscos que presenta, com el tema de la vigilància i la privacitat són temes centrals i molt importants per la via democràtica i per als drets fonamentals, però també pensem que hi ha uns altres problemes que té aquesta tecnologia dels que es parla molt menys i han de veure amb qüestions que van més per la part de l'ètica, els drets amb la justícia social i desigualtat.

-Whatsapp o Telegram? Quina és millor?

Quina aplicació és millor WhatsApp o Telegram, la resposta està en funció de les necessitats que tinguis per parlar tenim el Enrique San Juan director del agència digital community internet a Barcelona.





<< Depèn del que volem tenir o formar, una o altra ens anirà millor, per exemple si és per un ús domèstic en el nostre dia a dia WhatsApp ja ens va bé. Si el que vols tenir són grups i canals de difusió Telegram et permet tenir un número limitat de canals.>>

A l'aplicació de Telegram també hi ha l'opció de particular a particular?

<< Sí , és un sistema de missatgeria bastant similar al de WhatsApp, La diferència és que Telegram té canals en els que la gent està subscrita.>>

Per aquesta setmana santa també cal prudència a les sortides a la muntanya, de fet aquest passat cap de setmana han augmentat els rescats a muntanya després de la fi del confinament comarcal. Parlarem amb el sergent dels bombers de la Generalitat Alfons Estelrich agent del grup del rescat.

En quin percentatge han augmentat els rescats a la muntanya?

<< La veritat és que veníem del confinament comarcal on teníem pocs serveis i ara el que sí que hem trobat que l'obra aquest confinament a tot el territori anomenat aquest cap de setmana precisament hem tingut 17 serveis, estem amb els mateixos números que teníem a la tardor.>>