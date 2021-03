Experts demanen una moratòria en l'aplicació del reconeixement facial a estacions

La intel·ligència artificial es va desenvolupant a passes agegantades com és l'exemple a la Xina, on la seva intel·ligència artificial és capaç de reconèixer cares entre una gran multitud i no només això sinó que altres aspectes com el rostre, les faccions de la cara, l'ètnia i fins i tot l'estat d'ànim. La idea és implementar-ho els nostres aeroports i estacions, però no és tan fàcil, de moment s'està sol·licitant el govern una moratòria en l'ús de sistemes de reconeixement i anàlisis facial. Parlarem amb Ariel Guersenzvaig Dr. i professor i especialista en ètica intel·ligència artificial i filosofia del disseny i la tecnologia.

Per què s'està sol·licitant aquesta moratòria el govern per l'ús d'aquests sistemes de reconeixement i anàlisis facial?

Exactament el que sol·licitem no és una moratòria, almenys d'una manera directa, el que demanem és una comissió al govern que estudiï la possibilitat implementar una moratòria. El tema és complex, però creiem que la moratòria és necessària per als riscos que presenta, com el tema de la vigilància i la privacitat són temes centrals i molt importants per la via democràtica i per als drets fonamentals, però també pensem que hi ha uns altres problemes que té aquesta tecnologia dels que es parla molt menys i han de veure amb qüestions que van més per la part de l'ètica, els drets amb la justícia social i desigualtat.

Quins són aquests problemes ètics dels quals es parla tant?

Si parlem de la Xina, seria la qüestió de la vigilància i el control, però a nosaltres ens preocupa també que s'utilitzi per fer entrevistes laborals analitzant les faccions de la gent per saber si l'ha de contractar o no. Aquests sistemes estan donant errors que estan afectant la resposta del sistema i que no tenen res a veure amb el fet que aquella persona pugui respondre bé a la seva feina.

És tan fiable La intel·ligència artificial?

Ni de bon tros, dintre de la comunitat de la intel·ligència artificial encara té moltes deficiències i el que acaba responent és una resposta numèrica i aquesta resposta es genera amb diferents algorismes com poden ser programes informàtics que prèviament han introduït persones i d'alguna forma han implementat els seus valors i les seves conviccions en aquests sistemes. Resumint la resposta que et dóna la intel·ligència artificial està basada en programes que han estat programats pels humans per això no és la intel·ligència artificial la que respon.