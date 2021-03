Quines mesures de seguretat hem de prendre per sortir a la muntanya?

Per aquesta setmana santa també cal prudència a les sortides a la muntanya, de fet aquest passat cap de setmana han augmentat els rescats a muntanya després de la fi del confinament comarcal. Parlarem amb el sergent dels bombers de la Generalitat Alfons Estelrich agent del grup del rescat.

En quin percentatge han augmentat els rescats a la muntanya?

<< La veritat és que veníem del confinament comarcal on teníem pocs serveis i ara el que sí que hem trobat que l'obra aquest confinament a tot el territori anomenat aquest cap de setmana precisament hem tingut 17 serveis, estem amb els mateixos números que teníem a la tardor.>>

La gent ja no és tan prudent?

<< La gent ho fa relativament bé, el que passa és que hi ha molta gent que surt a la muntanya i això és una qüestió de probabilitats. Realment conductes negligents o accidents per no fer-ho bé no és el motiu.>>

Podeu diferenciar entre les que són negligents o fortuïtes?

<< De vegades observem què són accidents o són situacions de la mala praxi d'aquella persona o grup, però és la gran minoria.>>

Quan fem una sortida a la muntanya quines són les mínimes previsions que hem de fer?

<< Quan vulgueu fer una sortida a la natura o a practicar el vostre esport preferit el primer que heu de fer és preparar la sortida i adequar la a les teves capacitats. En segon lloc hem de preparar un material adequat per fer aquella activitat, tampoc ens hem de carregar en excés, però sí que hem de preveure els canvis meteorològics perquè la muntanya són sobtats, portar una mica d'abric, menjar i aigua.>>