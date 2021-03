Whatsapp o Telegram? Quina és millor?

Quina aplicació és millor WhatsApp o Telegram, la resposta està en funció de les necessitats que tinguis per parlar tenim el Enrique San Juan director del agència digital community internet a Barcelona.

Quina és la millor WhatsApp o Telegram?

<< Depèn del que volem tenir o formar, una o altra ens anirà millor, per exemple si és per un ús domèstic en el nostre dia a dia WhatsApp ja ens va bé. Si el que vols tenir són grups i canals de difusió Telegram et permet tenir un número limitat de canals.>>

A l'aplicació de Telegram també hi ha l'opció de particular a particular?

<< Sí , és un sistema de missatgeria bastant similar al de WhatsApp, La diferència és que Telegram té canals en els que la gent està subscrita.>>

Quina és més segura en privacitat?

<< Telegram és més segur perquè els seus fundadors ho van crear des de la seva pròpia experiència, són russos i la persecució patida per ser resident rusos es van espavilar en el seu moment perquè hi hagués un sistema que no fos hackejat o interceptat per cap font. El que respecta a WhatsApp, no és gaire difícil sé una aplicació més segura que ells, perquè té una carència de seguretat i privacitat. WhatsApp t'agafa una gran quantitat de dades que abans no sabíem fins que es va fer públic i que no va agradar gens.>>

Un usuari que aprèn a utilitzar Abans?

<< WhatsApp, però també depèn on hagis nascut, si no tens experiència prèvia amb WhatsApp, naixeràs amb Telegram i t'adaptaràs els seus sistemes que realment no és tan diferent de la de WhatsApp.>>