Les noves restriccions que tornen a afectar el sector de l'hostaleria

Ja tenim sobre la taula les noves mesures del PROCICAT i hi ha una tímida relaxació que es pot entendre per qüestions víriques, però econòmicament continua amb unes xifres que no són bones i que no pronostiquen un bon final per molts restaurants o persones que es dediquen a l'hostaleria. El PROCICAT ha recuperat les colònies, manté el grup bombolla, classes presencials per segon d'universitat, les botigues grans hauran de reduir l'espai comercial a 400 metres quadrats, però avui parlarem de l'hostaleria i ho farem amb el senyor Francesc Pintado de l'associació d'empresaris d'Hostaleria de Tarragona.

Ha canviat molt la situació?

Francesc P. "Ha canviat, però per nosaltres en negatiu, per què les darreres reunions ens van donar certa esperança a què hi hagués un afluixament de mesures. Però la restauració i els hotels, de moment, seguiran amb les mateixes restriccions. Continuem una setmana més amb el mateix drama i és moltíssim quan hi ha desesperació econòmica.

La setmana santa la doneu per perduda?

Francesc P. "De les mesures d'aquí fins a 26 de març. Encara no sabem els arguments per no obrir-la restauració."

Les ajudes no arriben com haurien?

Francesc P. "Ens van prometre ajudes cada vegada que hi hagués una restricció, però ens ho vam prometre en un país que no tenim recursos." Ens sentim recolzats per Treball, creiem que ens està donant veu i està pressionant, però al final qui mana i decideix es Salut, amb els que ens costa molt reunir-nos perquè ens donin una explicació."

Teniu un percentatge dels que no tornaran a obrir?

Francesc P. "El 25%, però ho podrem quantificar quan obrin tots."