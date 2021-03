L'empatia, la qualitat millor valorada per les empreses

Si hem de mirar la part positiva d'aquesta tragèdia què tenim a sobre, aquesta crisi és pandèmica tant de salut com econòmica es veurà que tot va evolucionant i possiblement tots aquests confinaments va forçar digitalitzar a marxes forçades la implementació del teletreball. Les empreses busquen altres qualitats en aquesta situació són molt valorades com l'empatia. Per saber com hem evolucionat i hem arribat fins aquí parlarem amb la Clara Selva professora dels estudis de psicologia de la UOC.

L'empatia ara mateix és un valor en alça?

Carla S. "Malauradament la situació contextual que ens està tocant viure ens ha portat haver-nos de posar més que mai en la pell de l'altre i finalment és la base de qualsevol pacte social. En els moments complicats com els que estem vivint actualment amb la pandèmia l'empatia ens està permetent unir més a les persones amb un interès mutu.

Es pot desenvolupar aquesta qualitat?

Carla S. "És veritat que no totes les persones tenim les mateixes qualitats empàtiques i existeixen moltes diferències entre uns i altres sobre l'empatia. Podem dir que l'empatia té una base genètica per la qual com a persones socials estem preparats de sèrie. La bona notícia és que, si volem, podem desenvolupar-la i entrenar-la amb certs hàbits.

L'empatia ara mateix és una de les qualitats més demanades per una persona responsable com un líder o un cap i de fet abans no era així, fins fa poc demanaven altres qualitats.

Per què ha pujat tant aquesta demanda part de les empreses?

Carla S. "Jo diria que és pels temps que estem vivint, un temps d'incertesa com el d'ara.

No deu ser fàcil per un cap sempre empàtic amb els seus treballadors.

Carla S. "És complicat i requereix molta demanda per part de tots, el cap també necessitarà empatia per part dels seus subordinats. Segurament si tots són empàtics i no només del líder, serà molt més fàcil".

Que pot provocar un excés empatia?

Carla S. "Pot provocar que la persona es cansi o es cremi a la feina. Perquè si no ens pot afectar negativament. S'ha d'anar amb compte, hem d'empatitzar i mantenir certs límits laborals."