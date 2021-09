I l'amor arriba amb "Los Besos"

En el programa d'avui parlarem una mica d'amor en format llibre, "Los besos" de Manuel Vilas.



-Aquest nou llibre parla sobre un amor molt idealitzat?



La millor manera per oblidar-se de la pandèmia era amb aquest amor romàntic, amb un enamorat que idealitza a la seva enamorada i ja sap què idealitzar comporta a la decepció, però en aquesta vida si no s'idealitza o busques una utopia, també acabes decebut, en aquesta situació es mou el protagonista de la novel·la.



-En quin moment decideixes fer una novel·la d'amor?



Vaig crear una novel·la d'amor per crear una resposta a l'angoixa què va suposar la pandèmia, qualsevol catàstrofe que ens toca viure en aquesta vida com pot ser una guerra o una crisi econòmica devastadora, quina resposta pot donar un ésser humà per mantenir la il·lusió de seguir viu? Jo vaig pensar que una història d'amor era l'únic que ens podia ajudar.



-L'amor és un instint què és innat en l'ésser humà.



A l'ésser humà necessita la mirada de l'altre per saber que està viu i la mirada de l'altra persona ha de ser des de la intimitat i l'enamorament. Hi ha una cosa què passa en les històries d'amor, què és la construcció de la intimitat i és quan un ésser humà es mostra davant d'un altre tal com és, això en la vida social no ho fem. En aquesta novel·la es reivindica molt l'erotisme i el sexe, de fet el narrador pensa que el sexe és la plenitud de la vida i quan veu que la passió sexual desapareix s'angoixa moltíssim.



-L'amor pot arribar a ser molt irracional, es pot arribar a entendre?



Efectivament és tot un misteri i de fet en aquesta novel·la aquest misteri està vinculat el pensament màgic i sobrenatural. El sexe i l'amor ens porten a l'espai primitiu de la raça humana.