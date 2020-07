Kayak no limits.Menorca a cegues" L aventura de l Isaac Padrós.

L estudiant de la Universitat de Girona, Isaac Padrós, ha estat la primera persona amb ceguesa en fer la volta a l'illa de Menorca amb caiac. Va agafar un avió cap a l'illa i va pujar a l'embarcació per començar un repte amb un recorregut d'uns 160 km. 13 etapes d'entre 15 i 20 km cada una d'elles. Tot un repte "per posar en valor les capacitats de les persones que tenen discapacitat".

Les dates en què es va fer el repte coincidia amb el cinquè aniversari de l'accident que va patir Padrós a finals de l any 2019 en què hi va perdre la vista."el cinquè aniversari em fa pensar més que mai que tota la força i energia que tinc l'he rebuda de totes les persones que m'han ensenyat com es viu i es lluita amb una discapacitat".

Isaac Padrós va estar sempre acompanyat del caiaquista professional Rai Puig. Va ser l'encarregat de donar-li les ordres de quina direcció remar i cap a on anar. A més, Rai Puig també portava "un dispositiu bluetooth" amb qual reproduia música i era una referència més per tal que Padrós s'orientés tot i que a vegades el vent no li permetia sentir correctament les ordres del seu guia en el mar.De tota manera, Isaac Padrós diu que "és més segur anar amb caiac que anar amb bastó per la ciutat". L'estudiant diu que en el caiac no es troba amb "cotxes a sobre la vorera" i tan sols s'ha de limitar a "escoltar el mar" per veure com posar el rem a l'aigua.

Padrós ha estat entrenat un any aproximadament abans de començar aquest repte a Menorca.La part "més important" de l'entrenament ha estat "adaptar-se a l'aire lliure". De fet, a recordat que durant els 13 dies d'expedició han dormit al ras a la platja i ha hagut de cuinar en fogonet i això és un "estil de vida" al qual Isaac Padrós s'ha hagut d'acostumar.

Un documental per sensibilitzar la societat



Durant aquesta expedició els ha acompanyarà un càmera que anave enregistrant material per el documental sobre el viatge. Es tracta d'un projecte que ha de servir per "posar en valor les capacitats de les persones amb discapacitat i no els seus límits".De fet, Padrós ha definit el viatge com "un homenatge" a totes aquelles persones "que lluiten per formar part d'una societat que normalment els oblida". "Aquesta expedició és un petit homenatge a la seva valentia i no a la meva".

'Kayak No Limits Menorca', ha estàt patrocinat per la Fundació Eurofirms, el Consell Insular de Menorca i l'Associació de Multicapacitats. A més, també compta amb el suport de la Universitat de Girona.