Els desplaçaments han baixat més d’un 40 % en bus i metro durant la pandèmia

A Migdia Cope Catalunya i Andorra ens han arribat les dades de la davallada d’usuaris del transport públic de Barcelona durant el mes de setembre, aquests desplaçaments han baixat més d’un 40 % en bus i metro. L'AVE ha registrat una davallada del 73 % Els desplaçaments en metro a Barcelona durant el setembre va caure un 44,2 % respecte al mateix mes del 2019 fins als 18,3 milions, mentre que els del bus ho van fer en un 41,2 %, fins als 10,9 milions, segons l'Estadística de Transports de Viatgers de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Pel que fa el període acumulat des del gener, el descens s'accentua fins al 46,8 % en el cas del metro i en el 48,4 % en el bus. D'altra banda, el transport urbà per autobús va perdre un 40,9 %, fins als 15,3 milions de persones, i en el període acumulat la caiguda va ser del 48,1 %. Al conjunt de l'estat, el nombre d'usuaris del transport públic va disminuir un 44,6 % al setembre (232,8 milions) i en el període acumulat es va reduir a la meitat. El transport urbà va disminuir un 43,9 % en la taxa anual i l'interurbà un 44, 5 %. Durant el setembre, més de 66,7 milions de viatgers van utilitzar el transport interurbà, xifra que suposa un descens del 44,5 % respecte al mateix mes del 2010. A Rodalies, el nombre de viatgers es va reduir un 43 % en el transport per bus i d'un 41,6 % en el transport per ferrocarril. La mitja distància va baixar un 44,6 % en el transport per autobús i més de la meitat en el ferroviari. Finalment, la llarga distància va retrocedir un 65,4 % en el transport per autobús i un 71,7 % en el ferrocarril. Dins d'aquest últim, l'AVE va registrar una davallada del 73 %.