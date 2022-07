Els ciclistes tenen més por dels patinets que dels camions o els busos, segons el RACC

La convivència de les bicicletes amb els patinets a la ciutat no és fàcil i així queda reflectit alBaròmetre ciclista del RACC .El 65 % dels conductors de bicicleta enquestats afirmen que se senten vulnerables quan circulen per Barcelona. I sónels vehicles de mobilitat personal els que més inseguretat els generen. Pel darrere situen els camions, els busos i les furgonetes. En canvi, el tramvia i els vianants són amb els qui se senten més segurs.

Pel RACC, la solució ha de passar per fomentar la convivència i per desenvolupar unaformació obligatòria i gratuïta per als usuaris de la bicicleta i dels vehicles de mobilitat personal que no tinguin coneixements previs del reglament. Una mesura que va en la línia del carnet obligatori que el RACC ja va proposar fa uns mesos i que, de moment, no ha prosperat.

Pel que fa a la xifra d’inseguretat global dels ciclistes (un 65 %) ha augmentat respecte als darrers baròmetres: el 2020 se sentien insegurs el 60 % dels ciclistes iel 2019, el 55 %.Segons les dades del RACC, des del 2018 la sensació s’ha gairebé duplicat (passant del 33 % de ciclistes que explicaven que se sentien vulnerables).