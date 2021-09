Es disparen els intents de suïcidi entre els joves arran de la pandèmia

Els problemes de salut emocional i mental derivats de la pandèmia ha augmentat els casos de suïcidis sobretot en joves. Per saber com actuar i com detectar-ho, parlarem amb el professor de psicologia de la universitat de Girona, Joan Roa.



-Es preveu un tsunami de problemes emocionals en els joves?



Exactament, en els últims anys ja s'estaven incrementant els problemes de salut mental i emocional entre els joves, abans de la pandèmia ja havíem detectat aquesta tendència, però amb la pandèmia aquest moment encara és més significatiu. No només en suïcidis què és el que més ens pot alarmar, això també ve acompanyat de trastorns de conducta alimentària, tipus depressiu, ansiós, violència contra certs col·lectius, consum de substàncies i autolesions. En tota aquesta configuració el suïcidi no és el major dels problemes sinó que ve acompanyat d'una sèrie de problemes de salut mental i malestar emocional molt importants i creiem que és el resultat de factors que ja estaven presents abans de la pandèmia i que amb aquesta situació han incrementat.



-Les causes que es puguin detectar ara són molt diferents de les que es podien detectar abans de la pandèmia?



No, hi ha molts factors de tipus social psicològic i econòmic que d'alguna manera ja teníem detectats. Hem d'afegir un altre factor, l'aïllament i el confinament social amb les restriccions han afegit més factors a aquesta combinació, però la majoria d'ells ja hi eren presents d'alguna manera, però sí que és veritat que amb la pandèmia han aparegut alguns de nous com la dificultat de relacionar-se amb les restriccions que han creat una desesperança, malestar emocional, inseguretat, una visió molt negativa d'un mateix, baixa autoestima o frustració.



-Què és un tema tabú el suïcidi?



Parlar del suïcidi ajuda a prevenir, perquè ens fem una idea el suïcidi és la primera causa de mort no natural entre els joves a Catalunya, aleshores hem de ser conscients que és una dada molt seriosa i què ens hem de preocupar. Hi ha molts mites sobre parlar del suïcidi, com que per exemple, si parlem del tema, pot fomentar-ho i això genera que la gent no ho expliqui i es creïn unes certes barreres i realment és tot el contrari, parlar del tema ajuda.