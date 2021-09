Dia internacional de la democràcia. Com ha afectat la pandèmia als drets?

El 8 de novembre de 2007, l'Assemblea General de les Nacions Unides va establir que cada 15 de setembre se celebraria el Dia Internacional de la Democràcia, sent festejat per primera vegada a l'any següent. Per saber en quina situació estem ara, parlarem amb el senyor José Manuel Otero, president de l'Institut d'Estudis de la democràcia de la universitat CEU Sant Pablo.



-La pandèmia ha afectat la democràcia?



La pandèmia ha afectat una mica, però els problemes vénen de fa temps i es mantenen avui dia. Malauradament ja no és la que era abans, no hem encertat a l'hora d'establir mecanismes que la mantinguin. Un dels grans problemes de la democràcia espanyola i d'altres és que la sobirania popular depèn del coneixement que els votants tenen sobre els problemes per poder votar adequadament i aquest coneixement està pertorbat pel funcionament del sistema de comunicació que està molt lluny de ser perfecte i democràtic. Per exemple, els mitjans de comunicació estan controlats pel poder i aquests donen els missatges que més els hi interessa.



-Per quin tipus de democràcia vas lluitar tu?



En temps de Franco érem unes quantes persones les que treballaven per la democràcia, he de dir que no molts. Hi havia un percentatge que demanava les democràcies populars i hi havia molts altres que demanava la democràcia Occidental i jo estava entre ells. Vaig pensar durant aquesta època que coneixia algunes corrupcions i professionalment les combatia durant el temps de Franco, vaig pensar que tindria solució quan estiguéssim en una democràcia, però finalment no va ser així.



-Fa la sensació que es desvirtua el concepte de la democràcia en la percepció de les noves generacions.



Això és veritat, és un procés antic, durant el franquisme sempre parlàvem de la democràcia fins i tot el mateix règim de Franco. Des de la Segona Guerra Mundial es va posar de moda a parlar de la democràcia.