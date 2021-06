El 72% dels catalans creu que sortim millor preparats per una futura pandèmia

No és un secret que la pandèmia ha impactat de forma negativa a la salut mental de tothom. Tenim en el programa d'avui a la directora general de Stada, Mar Fàbregas.



-Els problemes mentals després de la pandèmia es presenten en un alt percentatge.



Així és, a l'últim estudi que s'ha realitzat, es recullen dades molt reveladores on sense cap dubte la pandèmia i el confinament han impactat en la Salut mental dels espanyols per sobre de la mitjana europea.



Dades com que el 38% dels espanyols confirma sentir una major ansietat, inclús un de cada cinc experimenta dificultats per dormir i són clares manifestacions d'aquest impacte en la salut mental. Hi ha moltes interpretacions, però nosaltres probablement creiem que estan molt relacionades amb l'impacte de l'economia del país, la situació laboral i també a la restricció de la vida social que és tan important per nosaltres.



-Una altra de les dades d'aquest estudi és que els espanyols s'afronten a la vacuna de manera positiva.



Sí, la veritat és una de les dades més positives de l'estudi, al 75% a pres una actitud molt positiva davant de la vacunació obligatòria i està per sobre de la mitjana europea que és un 66%.



-Què diu l'estudi sobre el fet de treure'ns la mascareta el dia 26 de juny?



L'estudi recull opinió d'un col·lectiu important i diu que el 31% de la població continuarà utilitzant la mascareta en llocs on hi hagi gran abundància de gent o poc espai a l'aire lliure i de nou torna a ser una xifra molt més elevada que la mitja europea. Creiem que l'ús de la mascareta ha resultat una mesura molt efectiva i en el nostre país es va implementar des del principi amb molta rigorositat i realment s'ha convertit en un hàbit i haurem d'anar veient com es desenvolupa.