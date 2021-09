La contaminació a BCN puja l'estrès i baixa la concentració

S'han realitzat molts estudis sobre la concentració, l'estrès i el rendiment, però avui parlarem del que acaba de publicar l'Institut de Salut Global de la Fundació La Caixa. Aquest estudi conclou que el rendiment cognitiu i l'estrès empitjoren durant els dies de més contaminació a Barcelona. Per saber més detalls parlarem amb l'investigador de l'institut de salut global de Barcelona i coordinador del projecte Cites-Health, Xavier Basagaña.



-Es veu tan clarament aquesta relació entre la contaminació, l'estrès i el rendiment cognitiu?



De fet no es veu clarament, si fos una relació tan evident, ja s'hagués descobert fa temps, però hem sigut capaços de realitzar un estudi de 300 persones seguides durant quinze dies on finalment hem disposat de més de tres mil dies de dades on els participants contestaven un text cognitiu i responien a unes preguntes. Ho comparàvem amb les concentracions de contaminació i hi havia una diferència té un 5% entre el contaminat i el net.



-Entren també altre tipus de contaminacions de la ciutat com és el soroll?



Hem avaluat el paper de la contaminació en l'aire, el soroll també es sap per altres estudis què és molt difícil concentrar-se quan tens soroll, però nosaltres no ho hem valorat en el nostre estudi.



-Com podem fer una aplicació pràctica?



Els esforços han d'anar cap a la reducció de la contaminació a les ciutats, sabem que aporta molts beneficis pel que fa a la salut respiratòria, però cada cop tenim més evidències de què la contaminació també afecta el cervell i el sistema nerviós, el nostre estudi el que fa és corroborar aquest enllaç.