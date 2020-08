El Banc d'Aliments de BArcelona preocupat per la possible manca de reserves a la tardor

El Banc dels Aliments fa balanç dels gairebé cinc mesos que han transcorregut des de que es va declarar l’estat alarma el passat 14 de març de 2020. I aquests són els resultats. Més de 160.000 persones reben ajuda alimentària de mitjana mensual, a través de 362 entitats d’iniciativa social, un 40% més que abans de declarar-se l’EMERGÈNCIA COVID19. S’han distribuït més 11.500.000 kgs d’aliments des de l’inici d’any, amb un valor PVP estimat de 25 milions d’euros.

El Banc dels Aliments de Barcelona ha aconseguit aquests 11’5 milions de quilos d’aliments gràcies als diferents programes d’aprofitament alimentari que duu a terme al llarg de tot l’any i a les donacions i campanyes que s’han posat en marxa arran de l’emergència social derivada de la pandèmia.

Un d’aquests programes d’aprofitament d’excedents ha estat l’impulsat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya (DARP), que ha atorgat ajudes als productors locals per tal de trobar una sortida al producte excedentari, generat per la caiguda de la demanda els darrers mesos.

A través de les donacions dels majoristes de Mercabarna també s’han aconseguit 660.000 quilos de productes vegetals des de la irrupció del COVID19. També s’han recollit minves que es produeixen en els establiments de venda d’aliments, concretament més de 580.000 quilos.

Han estat cinc mesos de treball molt intens, tant per part de les entitats receptores d’aliments, com dels empleats i els voluntaris del Banc dels Aliments. Així doncs, un cop aprovisionades les entitats que van comunicar que mantenien l’ activitat el mes d'agost (150 de les 362 actives), el Banc dels Aliments aprofitarà el que queda de mes per fer les necessàries tasques de neteja, desinfecció, posada a punt de cambres de fred ) i rotacions del ben guanyat descans tant de voluntaris com d’empleats.

L’activitat es reprendrà el dia 28 d’aquest mes i el repartiment d’aliments començarà l’1 de setembre. El Banc dels Aliments de Barcelona ja fa dies que alerta de la situació de manca de provisions amb què es pot trobar a la tardor, si es produeix un altre augment en la xifra de persones que requereixen ajuda alimentària.

Segons el seu director Lluís Fatjó-Vilas “ens trobem en una situació límit en què hem destinat una bona part dels fons de reserva a l’adquisició d’aliments. Però poder sostenir l’actual ritme de demanda d’aliments o haver d’afrontar un nou increment dels beneficiaris, ens pot dur a una situació en què no puguem afrontar la demanda”. Ja s’han iniciat els contactes amb les diferents administracions per a poder preveure els diferents escenaris de cara als propers mesos.