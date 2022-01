Arriba" l'adeu Arturo" de La Cubana al Colisèum barceloní

Fa poc temps va tancar a Sitges l'exposició cubana 40+1 per on han passat 20.000 persones, però sí aixequem la vista podem veure l'horitzó una nova estrena, es diu "AdiósArturo" i es va presentar en societat ahir. Aquest nou projecte s'estrenarà el dia 2 de febrer al Coliseum de Barcelona. Per saber més detalls parlarem amb el director de la Cubana, Jordi Milan.



- Estrenar espectacles sempre és una cosa bona.



En principi és un espectacle que es va estrenar el maig del 2018 a València i ha estat girant per tota Espanya, però encara no havia passat per Barcelona. Vam voler ferro al revés en comptes de començar per la ciutat comtal perquè al final de la gira coincidís amb el nostre 40 aniversari que és el setembre del 2020, però per les circumstàncies que tots hem viscut no ha pogut ser, aleshores ho hem retardat.



- Ha estat una manera molt maca de celebrar el vostre aniversari.



La veritat és que l'exposició està molt bé i ha tingut una molt bona acollida. De fet, la idea va ser de l'Ajuntament de Sitges per part de la regidoria de Cultura i ara la volem portar fins a Barcelona.



- Que trobarem a la d'aquest nou espectacle "AdiósArturo"?



És un espectacle que s'adapta a cada ciutat que anem, tracta d'un senyor molt important nascut a Andorra l'any 1921 i és un metge molt important de Barcelona. Aquest senyor és un gran personatge, un artista molt polifacètic conegut internacionalment i que és molt poc fan d'aquests rituals post-mortem.