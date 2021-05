Arriba el Grec 2021

El Festival Grec 2021 programarà prop d'un centenar d'espectacles en 37 espais de la ciutat de Barcelona en una edició més extensa en dies i espais, i aspira a obrir amb el 70% de l'aforament, tot i que posa a la venda el 50% amb la intenció d'augmentar la xifra abans de l'inici de festival. Aquesta edició recuperarà una desena d'espectacles programats al Festival Grec 2020 que van ser cancel·lats per la pandèmia. Per saber més detalls parlarem al seu director, el Cesc Casadesús.

-Si la cultura comença a bategar, vol dir que torna a una certa normalitat?

La cultura ha lluitat molt durant tot l'any per buscar la forma o els sistemes de fer protocols i poder tirar endavant. Per sort nosaltres en ens hem sortit i els teatres estaran oberts i amb l'estiu al costat sembla que podrem tornar a estar junts una miqueta millor.

-Com serà aquest Grec 2021?

Ho hem plantejat d'una forma molt ambiciosa i amb moltes ganes de tornar l'Alegria a la gent. Evidentment no serà un grec normal perquè hi haurà uns protocols, però ens hi acostarem.

-Quines novetats hi haurà aquesta edició?

Un dels llocs privilegiats que tenim a Barcelona és el teatre grec per fer teatre a l'aire lliure, hi haurà espectacles de música, familiars, teatrals, circ, dansa i hi haurà molta varietat. A la part de la muntanya de Montjuïc hi haurà espectacles més internacionals i aquest any amb una novetat, l'espai de restauració i activitats gratuïtes. A la resta de la ciutat utilitzem uns 40 teatres i espais, des del Palau de la Música, museus, teatre. Cal destacar que la línia conductora d'aquest any és l'Àfrica.