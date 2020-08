Aquest estiu, més exposicions i més a prop que mai

L'Àrea de Cultura manté en itinerància per la Xarxa de Museus Locals les exposicions produïdes en col·laboració amb els ajuntaments per apropar l'art i el patrimoni arreu de la demarcació amb totes les mesures de seguretat.

El Modernisme en tot el seu esplendor

La Casa Museu Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar acull la mostra «El Modernisme i les flors» sobre la influència de la natura en l’arquitectura modernista.

Organitzada en diferents àmbits, s’hi analitza l’estudi dels artistes de l’època per capturar el model natural de plantes i flors a través del dibuix, la pintura i, fins hi tot, les primeres fotografies. També es fa un recorregut per les tècniques de diferents arts aplicades a l’arquitectura i es mostren exemples de motius florals en estructures de ferro, estuc, ceràmica, mosaic hidràulic i vitralls.

Fins al 28 d'agost.

Un viatge per l'art modern

Thermalia - Museu de Caldes de Montbui acull l’exposició «De París a Nova York. Gravats de la Col·lecció Gelonch Viladegut» coproduïda amb el Museu Comarcal de Manresa i el Museu Abelló de Mollet.

La mostra presenta una setantena de gravats d’artistes des de la segona meitat del segle XIX fins la segona meitat del XX, com Casas, Chagall, Dalí, Delacroix, Guinovart, Le Corbusier, Lichtenstein, Maillol, Matisse, Miró, Picasso, Ponç, Ràfols Casamada, Renoir, Rodin, Smith, Tàpies, Tharrats, Togores, Utrillo o Warhol.

L’exposició incorpora la mirada personal del col·leccionista Antoni Gelonch que evidencia com grans artistes, vinculats principalment a la pintura, van utilitzar el gravat com a via per difondre la seva obra.

Fins al 30 d'agost.

Art més enllà del gènere

La Sala Rocamora dels Museus de Sitges presenta l'exposició «L’home nu. Tot despullant els arquetips de la masculinitat» que planteja un recorregut pel nu masculí en les col·leccions dels museus de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona amb retaules barrocs, porcellanes vuitcentistes, escultures, dibuixos i pintures modernistes i noucentistes.

La mostra es pregunta sobre què vol dir ser homes al segle XXI, des d’una mirada diversa, igualitària i interseccional però defugint el binarisme i incorpora l'obra d'artistes contemporanis amb fotografies, obra gràfica i vídeos.

Les obres exposades corresponen a alguns dels artistes catalans més destacats de finals del segle XIX i principis del XX: Marià Fortuny, Pablo Picasso, Salvador Dalí, Ismael Smith, Josep de Togores, Marià Andreu, Josep Llimona, Manolo Hugué, Joan Vilatobà, Josep Rigol Fornaguera o Lola Anglada.

Pel que fa als artistes contemporanis, s'hi exposen obres d'Antoni Miralda, Nazario Luque de Vera, Carlos Pazos, Francesca Llopis, Núria Güell, Mar C. Llop, Sebas Martín, Ivonne Navarro i Roberta Marrero.

Fins al 27 de setembre.

Jocs que perduren des de l'antiguitat

Caput aut navis -en català “a cara o creu”- és el nom llatí d’un dels jocs més populars en l’antiguitat i que ha perviscut fins als nostres dies. Amb aquest títol es presenta a Can Serra del Museu de Mataró la mostra dedicada al joc des de l'època antiga amb un recorregut temàtic i lúdic on s'exposen tabes, peces de fireta, monedes, campanetes i altres elements.

L’exposició, que a Mataró es complementa amb peces pròpies del Museu provinents d'excavacions arqueològiques de la zona, està produïda pel Museu de Granollers i adaptada per a la seva gira per l’Oficina de Patrimoni Cultural.

Fins al 22 de novembre.

Menjar pensant en la nostra salut i la del planeta

La mostra «Què mengem avui?» ens convida a reflexionar sobre els hàbits alimentaris, el seu efecte en el nostre organisme i l'impacte en l'entorn i el planeta.

Comissariada per la cuinera Ada Parellada i l’antropòloga Agnès Villamor, l’exposició que acull el Museu de Ciències Naturals de Granollers està representada en una llar amb nou àmbits diferenciats sobre la cultura culinària i la relació amb la natura.

Fins al febrer de 2021.

El malentès on tot comença

«Elogi del malentès», la nova mostra itinerant produïda per Cultura de la Diputació de Barcelona, a través del Programa d’Arts Visuals de l’Oficina de Difusió Artística, reprèn el seu calendari d’exhibició a Manresa, on es podrà visitar a partir del 27 d’agost al Centre Cultural El Casino.

Catorze artistes conviden a reflexionar sobre el conflicte que genera el malentès i l’oportunitat de descobrir un nou punt de vista, en aquesta mostra col·lectiva, a cura de l'escriptora i investigadora independent, Joana Hurtado.

Com totes les exposicions del programa d’Arts Visuals de la Diputació de Barcelona, l'exposició compta amb un servei educatiu específic, dissenyat per a diferents segments i tipologies de públic. En cas que la pandèmia per la Covid-19 no permetés desenvolupar el programa dels serveix educatius presencialment, se n’ha preparat una adaptació online per oferir als estudiants de primària i secundària.

Pel que fa a les activitats vinculades, s'ha programat una visita comentada a càrrec de Joana Hurtado, divendres 4 de setembre, a les 19 h; i la performance de poesia i música electrònica «If true: false; else; true» amb Maria Sevilla i Joan Martínez, diumenge 25 d’octubre, a les 18.30 h, en el marc del festival de poesia Tocats de lletra.

Fins al 25 d’octubre.