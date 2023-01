Un veí de Puigcerdà deixa en herència 7,2 MEUR a la Residència sociosanitària i a l’Hospital de Cerdanya

Un veí de Puigcerdà que va morir fa dos anys va decidir incloure a la seva herència que el 75% del seu patrimoni es destinés, d’una banda, a l’Hospital de Cerdanya i, d’altra banda, a la Residència sociosanitària de Puigcerdà, segons ha informat Pirineus Digital. La quantitat ascend

L’home traspassat és Joan Bonada Corretjans i va viure a Veneçuela, on va crear diversos negocis d’èxit, fins als 80 anys i en complir-los va anar al Pirineu. Finalment, va morir amb 92 anys. Ara s’ha fet efectiva l’herència per la mort recent de la seva dona, Núria Rosa Enrich Gimeno. El matrimoni no va tenir fills.





El Consell d’Administració de l’Hospital de Cerdanya ha d’aprovar el generós donatiu per tal que la institució el pugui rebre. El 13 de gener es reuniran i, segons es preveu, l’acceptació es farà efectiva.

L’Ajuntament de Puigcerdà té la intenció de celebrar un acte conjunt de reconeixement a Joan Bonada i la seva família.





El matrimoni va fer fortuna a Veneçuela

La parella, que mai no va tenir fills, va fer la seva fortuna a Veneçuela. Joan Bonadava néixer el 1927 a Puigcerdà com el petit de 9 germans i als 20 anys, i en el context de misèria per la postguerra, va decidir emigrar a Sud-amèrica a la recerca d'una millor vida. Va ser allà on va conèixer la que es convertiria en la seva parella, Núria Enrich, i amb qui va crear una impremta, un dels múltiples negocis que els va permetre enriquir-se, i que encara avui dia està en funcionament.