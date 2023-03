La Unió Europea dona impuls al sector de les reparacions d'electrodomèstics

Segurament alguna vegada se us haurà espatllat la nevera, la rentadora o la televisió, just quan s'acaba la garantia, i a l'hora de reparar, o no sortia a compte, o no hi havien peces. La Unió Europea està a punt d'aprovar una nova normativa que vol donar un impuls al sector de les reparacions. Quan s'aprovi, els consumidors tindran dret a reclamar als fabricants d'electrodomèstics, la reparació fins a 5 o 10 anys després de la compra, tot i que després que caduqui la garantia, no serà gratuit. Serà el que s'anomena “dret a reparar”, i en el cas d'Espanya s'està aplicant en alguns casos. Els fabricants d'electrodomèstics creuen que el pas que dona la Unió Europea és positiu, per dos motius: El primer és que pot ajudar a consciencia al consumidor, sobre la importància de reparar per cuidar el medi ambient, i segon perquè s'allargarà la vida útil de molts productes. L'Alberto Zapatero és director general de l'Associació Espanyola de Fabricant d'Electrodomèstics: “Si conseguimos que el consumidor esté concienciada con esa reparación, alargaremos la vida de los productos. Muy a menudo si un electrodomético falla, falla en los primersos meses... y muchos terminan en la basura”. Els fabricants també demanen un pla “renove” pels electrodomèstics, igual que el que va funcionar pels cotxes. “Una cosa es que los productos se reparen, siempre que se puedan reparar y se pueda alargar su vida útil, pero hay un parque instalado muy importante de productos con 20 o 25 años en las viviendas españolas, que pueden estar funcionando todavía, pero su consumo es muy muy superior al de otros productos más modernos que hacen la misma función”.