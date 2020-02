Sis ajuntaments de la Costa Brava Sud i l'alt Maresme fan front comú pel temporal Glòria

Diuen que la unió fa la força, i en aquest cas sis ajuntaments del territori han decidit aplicar l'adagio. Per això, aquest migdia han sumat esforços i han participat plegats en una roda de premsa col·lectiva. En la compareixença davant els mitjans de comunicació han participat Àngel Canosa, alcalde de Blanes; Jaume Dulsat, alcalde de Lloret; Imma Colom, alcaldessa de Tossa; els primers tinents d'alcalde de Malgrat i Palafolls, Jofre Serret i Susanna Pla respectivament; i l'alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia. Cadascú defensant el seu territori, però apel·lant a l'objectiu comú que les conseqüències del Temporal Glòria puguin resoldre's com més aviat millor, han coincidit en un mateix missatge. Tots i totes han exigit a les administracions responsables –l'Estat Espanyol i la Generalitat de Catalunya- una major celeritat i compromís respecte a les actuacions que són de la seva competència: mobilitat viària i ferroviària, passejos marítims i la zona portuària en el cas de Blanes. Per donar a conèixer aquest missatge, els sis ajuntaments han escollit un escenari molt eloqüent: la zona d'accés al pont de la Tordera que unia per carretera les poblacions de Blanes i Malgrat, la GI-6831 que passa a denominar-se BV-6001 quan arriba a territori del Maresme. S'ha fet a la banda de Blanes, des d'on es pot veure també el què queda del pont que unia les dues poblacions, en aquest cas ferroviàriament. Cinc setmanes més tard que el Temporal Glòria canviava substancialment la fesomia d'aquest entorn, les màquines ja han començat a treballar-hi.

Parlem amb Imma Colom, Alcaldessa de Tossa.

