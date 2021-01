Novena edició, online, del Tiana Negra

Avui ha començat el Tiana Negra 2021, el novè festival de novel·la negra catalana que es celebrará aquest 22 i 23 de gener de 2021.

El Tiana Negra 2021 finalment es farà completament en línia a través del Youtube de l’Ajuntament de Tiana i de les xarxes socials del certamen. L’organització del festival està treballant a contrarellotge per oferir un format innovador, gairebé televisiu, que permeti mantenir al màxim l’esperit del certamen i alhora poder seguir rigurosament les mesures de seguretat per a prevenir la COVID 19.

El festival enguany es farà a Can Riera que s’està habilitant amb tots els mitjans tècnics necessaris per oferir la difusió del certamen amb la máxima qualitat d’imatge i so.

A La Linterna catalunya hem parlat amb l'Anna Maria Villalonga, directora del festival "Es mantindran totes les activitats previstes al programa inicial, excepte el Trivial Negra, i la compra de llibres es podrá fer a través de la web de la llibreria Saltamartí de Badalona, que s’encarregarà de l’enviament." ens explica "A més s’està treballant per oferir material audiovisual extra sobre els autors i els llibres participants. Per poder garantir totes les mesures de seguretat sanitàries, les taules rodones d’autors es dividirán en dos i es desinfectarà la sala cada cop que es canviï d’activitat."

Els autors que venien de fora es connectaran també de forma telemática per evitar al màxim els desplaçaments. A més, algunes de les activitats s’enregistraran abans del festival, com la lectura dramatitzada que oferiran els socis del Casal de la Gent Gran de Tiana. "Un repte que el Tiana Negra afronta amb la mateixa il·lusió de sempre, apostant per la cultura i la literatura en un moment tant complicat pel sector." ens diu Villalonga.

Aquest serà el segon any a la direcció del festival d’Anna Maria Villalonga. L’any passat agafava el relleu a Sebastià Bennasar i ho feia amb un gran èxit. Aquesta serà la seva segona edició, plena d’activitats molt engrescadores com l’homenatge a l’autora Patricia Highsmith amb motiu del seu centenari i que tindrà lloc demà dissabte 23 de gener i hi haurà la lectura dramatitzada de textos de l’autora a càrrec dels socis de la Llar de Gent Gran de Tiana.