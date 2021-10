La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 25 octubre

Avui a La Linterna a Cope Catalunya i Andorra hem tractat aquest temes;





Un estudi desde l´Institut de Salut Global constata que la Covid 19 és una infecció estacional.

Els resultats mostren que les taxes de transmisió més altes es van associar amb temperatura i humitat més baixes.

Alejandro Fontal, Investigadors de ISGLOBAL i autor de l´estudi.

El 20% d´infants i adolescents tenen transtorns d´aprenentatge i 8 de cada 10 no ho saben.

Els transtorns no diagnosticats ni tractats són la principal causa de l´elevat fracàs escolar i de problemes de conductes.a Catalunya

Gemma Español,Doctora especialista del servei de Psiquiatria de Vall Hebrón

Un anàlisi de sang per detectar l´Alzehimer abans de tenir-ne símptomes.

Un estudi liderat per la Fundació Pascual Maragall troba un mètode més precís i menys invasiu per diagonosticar la malaltia quand encare no hi ha problemes de memòria.

Marc Suárez Doctor de la Fundació Pascual Maragall.

Augment de casos d´agresions a dones. Els clauers antivioladors per evitar agresions;

Com són , legalitat i com funcionen i on es poden aconseguir.

María Redondo ,coordinadora de Nidec Defense.Especialistes en botigues de material policial.