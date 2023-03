La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 16 març 2023

Temes d´avui a La Linterna Cope Catalunya i Andorra dijous 16 de març 2023;









El boom de les oposicions .Molts joves busquen un treball i un sou segur per a tota la vida. Opositar no és l'única manera d'arribar a ser funcionari. Gràcies a una directiva europea els treballadors temporals de l'administració poden optar a ser funcionaris sense necessitat d'examen ,només amb mèrits .



Miguel ,funcionari i professor de Secundaria.se encarrega de triar i comprovar el llistat de mèrits d'aquest procés d'interins a funcionari.









Oferir una atenció integral a la parella en el seu projecte de maternitat i paternitat és l'objectiu que persegueixen els tallers de paternitat. Com es preparen els homes per a la paternitat .



Marc Hernández pare i assistent al curs







La samarreta moto mami de Rosalía protagonista en el partit que enfronta al Barça - Reial Madrid d'aquest diumenge. El preu oscil·la entre els 400 i els 2000 euros.





La cantant Hoonine. presenta el seu treball discogràfic “Roca Roja” A part del seu projecte artístic ella és experta en Blockchain i va ser la primera artista espanyola que va llançar una cançó (El que queda) a través de NFT´s. És un tema que està molt de moda, però hi ha poques figures conegudes que sàpiguen parlar realment d'això.



Hoonine. 29 març actua a Sant Feliu de Llobregat a la sala Els Pagesos music Bar.