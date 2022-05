La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 17 maig 2020

Temes d´avui a La Linterna a Cope Catalunya i Andorra;





Dels 37 mil locals de restauració que hi ha a Catalunya , no arriben al 1% els que són aptes per a persones celíaques.

Cristóbal Pérez, Tecnòleg dels Aliments i Responsable del Departament tècnic de l´Associació Celíacs de Catalunya.

El Gremi de Perruqueries , Estètica i Barberia de Catalunya exigeixen incluir la restitució del IVA reduit. La caiguda de la facturació per l´increment dels costos de l´energia, l´augment de les cuotes d´autonoms , provocaran el tancament de més negocis del sector. No poden més.

Ana Orea, Portaveu de la Plataforma que agrupa al sector i organitzadors de les movilitzacions que s´estàn duen a terme.

Només 4 de cada 10 nens fa servir ulleres de sol de manera frecuent , tot i que abans dels 18 anys ja haurien rebut un 80% de la radiació de tota la seva vida.

Fundació Visión i Vida ,

Avui és el Dia Mundial de Internet. Recomanacions senzilles per ajudar als pares a decidir com i quan volen que els seus fills estiguin conectats.

Pilu Hernández, mestre, formadora i educadora de famílies.





