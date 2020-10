La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-El uso de videojuegos durante la infancia mejora la memoria de trabajo años más tarde

Diferentes estudios han demostrado que el uso de videojuegos provoca cambios estructurales y funcionales en el cerebro, como el aumento del tamaño de algunas regiones y la activación de regiones responsables de la atención y de las habilidades visoespaciales. Una nueva investigación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) va un paso más allá y revela que algunos cambios cognitivos podrían producirse incluso años después de haber dejado de jugar a videojuegos.

-Els sindicats del transport sanitari convoquen vaga indefinida a partir de divendres

Uns 5.000 treballadors del transport sanitari a Catalunya han estat convocats pel conjunt dels sindicats més representatius del sector a participar en una vaga indefinida a partir de demà divendres 9 d’octubre contra la decisió anunciada per part de la patronal ACEA d’aplicar una retallada salarial encara no quantificada que es traslladarà a la nòmina d’aquest mateix mes i en endavant.

Ara fa tot just un any, sindicats, la patronal ACEA i el Departament de Salut de la Generalitat signaven un acord pel qual restituïen al personal dedicat al transport sanitari el nivell salarial anterior a la retallada del 3,5% que es va aplicar a tot el sector des de l’any 2013.

-Mossos d'Esquadra, sense dret a la conciliació

Sindicats d'agents denuncien un "greuge comparatiu" cap als Mossos d'Esquadra. I és que mentre altres funcionaris poden sol·licitar un permís per a cuidar dels seus fills en cas d'aïllament per Covid-19, els mossos "no tenen aquest dret". Així ho assegura Imma Viudes, portaveu del sindicat SAP-FEPOL de mossos d'esquadra.

-Els empresaris d'oci nocturn acusen el govern d'haver "arruïnat" a 30 mil famílies

Finalment el govern ha fet marxa enrera i ara diu que no obrirà els locals d'oci al.legant que ara mateix no és aconsellable per l'elevat risc de contagi.

El Fernando Martínez es portaveu de FECALON, la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn, i no amaga que la decisió no ha agradat al sector: "Estamos muy decepcionados ante la incohorencia del gobierno de la Generalitat. Fueron ellos los que convocaron a una reunión a todo el sector y nos leyeron un texto que debatimos, dimos nuestras reflexiones y en definitiva nos acabamos enterando ayer a través de una filtración a las once de la noche que van a proceder a no aprobar la resolución que ya se había pactado con el sector." Explica.