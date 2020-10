Els empresaris d'oci nocturn acusen el govern d'haver "arruïnat" a 30 mil famílies

Finalment el govern ha fet marxa enrera i ara diu que no obrirà els locals d'oci al.legant que ara mateix no és aconsellable per l'elevat risc de contagi.

El Fernando Martínez es portaveu de FECALON, la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn, i no amaga que la decisió no ha agradat al sector: "Estamos muy decepcionados ante la incohorencia del gobierno de la Generalitat. Fueron ellos los que convocaron a una reunión a todo el sector y nos leyeron un texto que debatimos, dimos nuestras reflexiones y en definitiva nos acabamos enterando ayer a través de una filtración a las once de la noche que van a proceder a no aprobar la resolución que ya se había pactado con el sector." Explica.

Les queixes pel sobtat de la decisió es posen de manifest al sector "Las improvisaciones políticas las acabamos pagando los autónomos, los empresarios... por que obviamente ya se habían hecho muchas cosas: comprar bebidas y todo tipo de material, avisar a gente a la que se iba a sacar del ERTE, y ahora los bares musicales no van a poder abrir. Lo consideramos incoherente, incongruente, y creemos que la gestión está siendo nefasta." ens diu el portaveu de FECALON "Ahora mismo hay un índice de contagios que es inferior al que había, por ejemplo, durante las fiestas de la Mercè, cuando se permitieron muchas cosas."

Les diferents federacions d'oci nocturn tenen la sensació de ser víctimes d'una gran injusticia "Acusamos a este gobierno de tener una doble vara de medir. Se están haciendo botellones y fiestas ilegales por todos lados, en fin, estamos muy enfadados."

Li preguntem al Fernando quin és el següent pas: "Pues yo creo que hay una cosa que está clara: Si no se nos deja trabajar por orden gubernamental, se nos tiene que rescatar, que además es lo que ha pasado en Francia, en Italia, y aquí nadie nos da soluciones. Necesitamos un plan de rescate, y lo que pensamos hacer es trasladar a Europa esta necesidad. Vamos a pedir amparo a Bruselas, porque nos sentimos discriminados. Nos han demonizado. “ Conclou el representan de la patronal FECALON.